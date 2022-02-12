МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Британский журнал The Spectator опубликовал статью под названием "Почему Путин побеждает", где указал на сильные позиции российского руководства в кризисе вокруг Украины, в противоположность Западу, пытающегося противостоять Москве. В США призвали учитывать интересы России при урегулировании на Украине

"Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий в контексте военной угрозы с Востока", — отмечается в материале.

По словам автора, "Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории". "Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — отмечается в статье.

Автор обращает внимание на фактическое отсутствие единой жесткой позиции западных стран в отношении России в контексте украинского кризиса, и успех Путина — в демонстрации их неспособности прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. "Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — говорится в статье.

По его словам, двумя главными силами России остаются армия и дипломатические навыки самого президента страны. Как подчеркивается в публикации, западные страны просто не могут игнорировать их наличие у России.

Президент России показал, что несмотря на проблемы в экономике, с российской армией стоит считаться, а сам он способен на хорошую дипломатическую игру, заключает автор.

Москва отрицает приписываемые ей Западом агрессивные намерения в отношении Украины и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений, призванных решить внутриукраинский кризис, продолжающийся после госпереворота 2014 года.