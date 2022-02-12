МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Доходы каждого третьего работающего россиянина составляют от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Подстричься и позвонить. Что в России дешевле, чем в Европе

Исследование показало, что ежемесячный доход почти каждого третьего (32%) работающего респондента составляет от 50 до 100 тысяч рублей, чуть менее трети (29%) заявили об уровне дохода от 30 до 50 тысяч рублей, почти каждый пятый (19%) работник признался, что получает свыше 100 тысяч рублей в месяц. Причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – только 8%. О ежемесячных доходах менее 10 тысяч рублей чаще всего говорили студенты (64%) и те, кто не работал и не учился (36%) в момент прохождения опроса.

Респонденты с доходом в пределах 30 тысяч чаще всего проживают в Башкортостане, Волгоградской области, а также в Алтайском крае и в Тюменской области. Тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще всего можно встретить в Москве и в Новосибирской области, а также в Тюменской области, Московской области и Санкт-Петербурге.

Согласно исследованию, россияне с высокими доходами преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в IT-сфере. Доход менее 30 тысяч обычно имеют начинающие специалисты (74%), работники образования и науки (56%) и административный персонал (50%).

Учет своих расходов, доходов и сбережений ведут почти половина (49%) россиян, 40% делают это иногда, каждый десятый (11%) считает это необязательным. При этом больше половины (52%) фиксируют свои доходы и траты через мобильный банк, 24% пользуются заметками в телефоне, 22% — таблицей Excel.

Менее половины россиян (45%) обычно стараются сначала отложить какую-то сумму, а остальные деньги тратят на текущие нужды. Каждый третий (32%) россиян поступает наоборот – сперва закрывает текущие нужды, а то, что остается, откладывает. При этом 20% россиян признались, что все деньги у них уходят на текущие расходы, копить на что-то не получается.

При возникновении непредвиденных расходов 58% опрошенных предпочитают сократить свои текущие траты, обходятся без каких-то не самых важных покупок. Тратить накопленные сбережения в такой ситуации склонны 40%, 18% берут кредит или пользуются кредитной картой, 14% занимают деньги у родственников (друзей, знакомых).

При выборе финансовых услуг более трети (37%) россиян ориентируются на независимые источники, четверть (28%) консультируются со специалистами. Каждый шестой (15%) доверяет советам знакомых, а 12% изучают рекламные материалы банков. Треть опрошенных не интересуются финансовыми услугами. Среди тех, кто пользуется кредитами, 46% воспользуются программами рефинансирования, если у них не будет возможности вносить регулярные платежи, 45% попробуют занять нужную сумму у знакомых, 35% — реструктуризировать кредит. При этом 5% признались, что просто не будут платить.

За последний год чуть более половины (51%) россиян откладывали деньги на банковский счет или вклад, четверть (25%) держали накопления дома в наличных, 19% покупали ценные бумаги, 8% открывали срочные вклады. Кроме того, 9% использовали иные варианты — покупку имущества, недвижимости, золота, а 19% не откладывали деньги.

Исследование проводилось среди 3299 работников и соискателей.