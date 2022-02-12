МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Украина не выполняет европейские стандарты для вступления в ЕС — в стране огромный уровень коррупции, а судебная система и вовсе не соответствует требованиям нормального государства, заявил в беседе с НСН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. ЕС подтвердил готовность "тяжелых санкций" для России, заявил Кулеба

Он напомнил, что для вступления новой страны в ЕС положительное решение должны принять все его члены. "Там есть соответствующие требования. Украина не идет на эти европейские стандарты. Мы занимаем первое место в Европе по коррупции. Помню, когда президент (Франции Эммануэль) Макрон говорил, что банды с Украины хуже банд из Африки. Ну это же характеризует", — отметил Олейник.

Он добавил, что нельзя говорить о том, что на Украине очень хорошо работает судебная система. "Она абсолютно не соответствует требованиям нормальной страны. Тот же Зеленский через указы принимает решения, которые находятся в компетенции судов. Любая европейская страна, как и Украина, должна строиться на том, что власть состоит из трех ветвей. Они не имеют права вмешиваться в деятельность друг друга", — подчеркнул экс-депутат

Он добавил, что введение безвизового режима для Украины в страны Евросоюза привело к тому, что украинский народ теперь находится в "состоянии рабов".

"Подогревают такие настроения. Как тот же (экс-президент Петр) Порошенко в свое время говорил, вот мы безвиз получим. Да, получили. Но он преподносил это так: будете в Вене, слушать оперу, пить кофе. А реально безвиз оказался формой геноцида украинского народа. Народ, который причастен к освоению космоса, созданию ядерной энергетики и самого большого самолета в мире, по сути, сегодня в состоянии рабов, которые работают на плантациях Европы. Не вижу там перспектив", — заключил Олейник.