МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Экс-член палаты представителей конгресса США и бывший кандидат в президенты Тулси Габбард обвинила власти своей страны во лжи из-за ситуации вокруг Украины. Свое мнение она написала в Facebook. Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина не вступит в ЕС

"Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это "демократия". Но они лгут. Украина на самом деле не демократия", — отметила она.

Как напомнила Габбард, "чтобы удержать власть, президент Украины" Владимир Зеленский закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии, занявшей второе место на выборах, а также арестовал и посадил в тюрьму ее лидеров.

Политик подчеркнула, что всё это произошло при поддержке США.

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подвергается на Украине уголовному преследованию. 8 октября 2021 года ему объявили о подозрении в совершении госизмены и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году якобы организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим украинским руководством. Медведчуку была определена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Власти Украины также ввели санкции против трех компаний, владеющих брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник Медведчука — депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.