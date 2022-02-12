МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития "Столицы Арктики" в Мурманской области, сообщили в пресс-службе кабмина. В России появится новая особая экономическая зона

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области", — говорится в сообщении.

Дополняется, что в территорию будет включен земельный участок, расположенный в поселке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа. Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах.

"Благодаря принятому решению в экономику региона поступит не менее 5,83 миллиарда рублей инвестиций, а компания-инвестор попадет в число резидентов ТОР и получит преференции в виде сниженных ставок по налогам и страховым взносам и режима свободной таможенной зоны", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что проект позволит создать инфраструктуру для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, он поспособствует появлению в Видяево новых рабочих мест, совокупные поступления от налогов и сборов в период с 2022 по 2031 год оцениваются в 2,6 миллиарда рублей.