Официальный представитель МИД Захарова сообщила об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине, говорится в ответе официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Посольство и консульства России на Украине продолжат выполнение своих основных функций, добавляется в сообщении.
"Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — заявила Захарова.
Заявления западных СМИ об "эвакуации" российских дипломатов с Украины являются "вбросами", подчеркнула она.
"Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине", — уточнила представитель МИД РФ.
Ранее источник, ссылаясь на заявления украинских граждан, сообщил РИА Новости, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины, в стране возникшие сложности с записью в консульства и посольства РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220212/836048308.html