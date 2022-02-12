МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине, говорится в ответе официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину

Посольство и консульства России на Украине продолжат выполнение своих основных функций, добавляется в сообщении.

"Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — заявила Захарова.

Заявления западных СМИ об "эвакуации" российских дипломатов с Украины являются "вбросами", подчеркнула она.

"Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине", — уточнила представитель МИД РФ.

Ранее источник, ссылаясь на заявления украинских граждан, сообщил РИА Новости, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины, в стране возникшие сложности с записью в консульства и посольства РФ.