МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение средств на пособия по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Кабмин выделил около 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что рост пособий связан с пандемией COVID-19.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства и направлены Фонду социального страхования.