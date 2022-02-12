2022-02-12T12:36:30+03:00
2022-02-12T12:36:30+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220212/836048475.html
Кабмин профинансирует выплаты по временной нетрудоспособности
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение средств на пособия по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом... ПРАЙМ, 12.02.2022
экономика, новости, правительство рф, covid-19, выплаты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение средств на пособия по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что рост пособий связан с пандемией COVID-19.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства и направлены Фонду социального страхования.