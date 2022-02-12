ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Государственный департамент США приказал американским сотрудникам дипломатических миссий покинуть Украину, сообщает в Twitter посольство США в Киеве. МИД России заявил о продолжении работы посольства на Украине

Исключение составляют сотрудники, чья работа связана с чрезвычайной деятельностью.

Распоряжение было отдано в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, отмечается в сообщении.

Ранее Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине.