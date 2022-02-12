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Госдеп приказал сотрудникам американского посольства покинуть Украину
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Государственный департамент США приказал американским сотрудникам дипломатических миссий покинуть Украину, сообщает в Twitter посольство США в Киеве. Исключение составляют... ПРАЙМ, 12.02.2022
экономика, новости, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Государственный департамент США приказал американским сотрудникам дипломатических миссий покинуть Украину, сообщает в Twitter посольство США в Киеве.
Исключение составляют сотрудники, чья работа связана с чрезвычайной деятельностью.
Распоряжение было отдано в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, отмечается в сообщении.
Ранее Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине.