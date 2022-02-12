МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на чёрный рынок, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Госдеп приказал сотрудникам американского посольства покинуть Украину

Согласно данным генпрокуратуры Украины, на черном рынке уже оказалось около пяти миллионов единиц, заявил дипломат.

Это оружие может легко оказаться где угодно, в том числе в странах НАТО, добавил он. дипломат.

Полищук считает, что милитаризация Украины негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе и призывает НАТО прекратить поставки оружия Киеву, а также отозвать военных советников, отказаться от учений на Украине и вывести оттуда вооружения.