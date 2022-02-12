АНКАРА, 12 фев — ПРАЙМ. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за неисправности грузового судна, сообщило в субботу Главное управление береговой безопасности Турции.

"Пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна "CHENG MAY" длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля", — сообщило управление.

Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.

На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива — 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.