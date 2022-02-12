МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину в связи с "меняющейся обстановкой в плане безопасности" в этой стране, говорится в пресс-релизе ведомства. Путин и Макрон обсудили спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину

"В силу меняющейся обстановки в плане безопасности на Украине и вокруг нее мы призываем граждан Болгарии воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы просим граждан Болгарии, находящихся на территории Украины, рассмотреть возможность покинуть страну доступными на данный момент транспортными средствами", — говорится в заявлении ведомства.

Болгарский МИД отметил, что в случае необходимости граждане Болгарии на территории Украины могут обратиться в посольство Болгарии в Киеве, в генеральное консульство в Одессе, а также написать электронное письмо в эти представительства.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.