Депутат Верховной рады Рабинович: Украина закрыла въезд россиянам
Депутат Верховной рады Рабинович заявил, что Украина закрыла въезд россиянам
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны.
"Украина перестала впускать на свою территорию граждан России", — написал он в своем Telegram.
Каких-либо подробностей он не привел. Также он не уточнил источников этой информации.
В последние месяцы страны Запада обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают военное присутствие в Восточной Европе. В Москве все претензии отвергают, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории. Также Россия заявляет, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.