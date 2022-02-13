МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны. СМИ: авиакомпании могут с понедельника перестать летать над Украиной

"Украина перестала впускать на свою территорию граждан России", — написал он в своем Telegram.

Каких-либо подробностей он не привел. Также он не уточнил источников этой информации.

В последние месяцы страны Запада обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают военное присутствие в Восточной Европе. В Москве все претензии отвергают, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории. Также Россия заявляет, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.