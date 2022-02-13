МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вклад импортируемой инфляции в темпы роста цен в России может превышать половину от официального уровня за январь в 8,8%, в основном из-за мировых цен на энергию и сельхозпродукцию, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. В России ускорился рост цен на ряд популярных продуктов

Импортируемая инфляция — это инфляция, которая вызвана повышением цен на импортные товары и избыточным притоком в страну иностранной валюты. Во многом она формируется под влиянием резкого снижения национальной валюты по отношению к мировым, удорожание мировых цен на нефть и другое сырье.

По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила 8,4%, ускорившись по итогам января до 8,82%. При этом на 4 февраля она символически замедлилась до 8,8%.

"Несмотря на профицитный торговый баланс, влияние импорта на макропоказатели страны значительно. С учётом общемирового скачка цен на энергию и сельхозпродукцию доля импортируемой инфляции может превышать половину от официального уровня в 8,8%. Причина — более высокий уровень передела в западных товарах", — считает аналитик.

По итогам года он ждет, что темпы роста цен в стране снизятся до 6%. "А поскольку монетарный цикл ужесточения в США и Европе только набирает обороты и эффект от мер у них будет позже, возросшие цены на ввозимые в страну товары по-прежнему будут иметь сильное влияние", — добавил Зельцер.

Банк России в пятницу понизил прогноз по росту экспорта на 2022 год — ждет, что он вырастет на 4-6% вместо 5-7%, а также повысил ожидания по импорту, он должен увеличиться на 2,2-4,2% вместо 1,1-3,1%.