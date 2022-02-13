МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50-80 тысяч рублей, при этом у женщин ожидания выше — более 40% россиянок считают идеальным заработком у супруга 80-110 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснила, какие компании обязаны индексировать зарплаты

"Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей — так считают 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тысяч рублей", — выяснили аналитики.

Каждая девятая россиянка (11%) хочет, чтобы их возлюбленный приносил домой 140–170 тысяч рублей в месяц, а каждая одиннадцатая участница опроса (9%) готова строить семью только с теми, кто зарабатывает свыше 200 тысяч.

"Ожидания мужчин относительно зарплат своих возлюбленных существенно ниже: 51% хотели бы, чтобы их партнёрши получали от 50 до 80 тысяч рублей. Около 30% респондентов назвали сумму в размере 80-110 тысяч рублей, а 13% — в размере от 110 до 140 тысяч рублей. Ещё 6% полагают, что женщина должна зарабатывать свыше 200 тысяч", — сказано в исследовании. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года выросли на 3,1%

Абсолютное большинство женщин (90%) не намерены выходить замуж за человека, который по каким-либо причинам не может или не хочет работать, тогда как 65% мужчин не против жить с безработной женщиной.

Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны.