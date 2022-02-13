БЕРЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок. Об этом сообщила спикер бундестага Бербель Бас.

Его кандидатуру поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок. Малые партии — Левые и "Альтернатива для Германии" — выдвинули своих кандидатов, однако их шансы на избрание были очень малы.

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука.