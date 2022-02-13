КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины подготовил решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны, их намерены принять уже на заседании правительства в воскресенье, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20.00 (21.00 мск) состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия. Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет", — написал Тимошенко в своем Facebook.

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.