МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Москвы в 2022 году уменьшится более чем на 20%, сообщила РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Доходы от налогов в бюджет Москвы выросли на четверть

Это произойдет благодаря плановому погашению облигаций, отметила она. "В прошлом году Москва впервые за восемь лет вышла на рынок заимствований. Значимым событием отечественного фондового рынка стала эмиссия городом первых в России субфедеральных зеленых облигаций объемом 70 миллиардов рублей. <…> В 2022 году, в плановом порядке будут погашены облигации 48-го выпуска на сумму 30 миллиардов рублей", — рассказала Зяббарова.

По состоянию на 1 января 2022 года размер госдолга столицы составляет 145,4 миллиарда рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы – 4,5% от объема собственных доходов бюджета.