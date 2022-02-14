МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский несырьевой неэнергетический экспорт обновил рекорд в 2021 году и достиг 193 миллиардов долларов, что почти на 40% выше показателя 2020 года, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на полях EXPO2020 в Дубае.

"Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году каждый месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум и составил 22,8 миллиарда долларов. По итогам всего 2021 года он достиг показателя в 193 миллиарда долларов, что на 37% больше, чем в 2020-м. Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа мировой торговли", — сказала Никишина.

Она добавила, что "в прошлом году мы фиксировали устойчивый рост экспорта".

"Общий экспорт составил порядка 492 миллиардов долларов, что практически повторяет рекордный уровень 2014 года. В структуре экспорта несырьевые товары стабильно превышают сырье, в этом году их доля составляет около 64%", — добавила глава РЭЦ.

Основные статьи экспорта — металлопродукция (25,6%), химические товары (19,6%), продукция машиностроения (19,1%) и продовольствие (17,7%). Благодаря введению новых мощностей растет экспорт фармпродукции, полимеров и древесных плит.

Основные потребители российских товаров — Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Согласно обновленному Национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", Россия должна нарастить физический объем ННЭ на 70% к 2030 году.