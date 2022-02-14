МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава государства подчеркнул опасность расширения НАТО на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины.

Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться ответа на законные вопросы по гарантиям безопасности, включая "втягивание" Украины в НАТО.

По его словам, первая часть ответа США по гарантиям безопасности не удовлетворяет Россию, однако вторая — более конструктивна.

Москва настаивает, что ее предложения в диалоге с США должны рассматриваться комплексно, подчеркнул министр и добавил, что Вашингтон и НАТО готовы вступить в более серьезные переговоры.

На вопрос Владимира Путина о том, есть ли у РФ шанс договориться с США по ключевым вопросам, глава МИД ответил оптимистично: "Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда".