МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Экспорт российского АПК в страны Ближнего Востока может составить 4 миллиарда долларов к 2024 году, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на панельной дискуссии в рамках Российской аграрной недели, проходящей на ЭКСПО-2020 в Дубае.

"В настоящее время в России реализуется 57 инвестиционных проектов, ориентированных на поставки продукции в страны Ближнего Востока. Объем инвестиций в эти проекты составляет почти 6 миллиардов долларов. В случае успешной реализации этих проектов, ожидается, что объем экспорта их продукции достигнет к 2024 году 4 миллиардов долларов", — заявил он.

При этом, по его словам, основное финансирование идет в глубокую переработку зерна, производство растительных масел и готовой пищевой продукции. В случае успешной реализации этих проектов, наибольшая доля придется на поставки продукции зерновой и масложировой отраслей. Также будет существенно расширен экспорт продуктов глубокой переработки зерна, пищевой продукции, продуктов глубокой переработки масличных.

Руководитель "Агроэкспорта" напомнил, что только 6% от общего объема инвестиций в российский АПК – это зарубежный капитал. Однако, в последние годы ситуация меняется. Рост экспорта придает положительную динамику всему агропромышленному комплексу. "Расширение рынка сбыта за счет внешних поставок увеличивает инвестиционную привлекательность секторов АПК", — сказал Краснов.

При этом, конкуренция на внешних рынках заставляет российские компании совершенствовать бизнес-процессы, становиться эффективнее и технологичнее. Краснов рассказал, что российский экспорт продукции АПК увеличивается опережающими темпами. В частности, CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) составил 16%.