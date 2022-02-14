МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в России в январе составила 6,12% в годовом выражении после 6,01% в декабре, сообщает ЦБ.

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 6,63%.

"Оценка трендовой инфляции в январе 2022 года повысилась до 6,12% с 6,01% в декабре… Динамика модифицированных показателей базовой инфляции также подтверждает, что инфляционное давление значительно превышает 4%, хотя и стабилизировалось в последнее время", — говорится в сообщении.

Регулятор также отмечает, что баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных рисков со стороны внешних и внутренних факторов. Проводимая ЦБ денежно-кредитная политика направлена на ограничение этих рисков и возвращение инфляции к 4%, а также на ее поддержание вблизи целевого уровня в дальнейшем, добавляется в сообщении регулятора.