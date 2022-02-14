ВАШИНГТОН, 14 фев — ПРАЙМ. США предложат Украине помощь в виде кредитных гарантий на сумму в миллиард долларов, передает телеканал Fox.

Инициатива предполагает, что Украина сможет разместить суверенные долговые обязательства под гарантии американского правительства, позволяющие ей привлечь средства под меньший процент.

"США предложат Украине один миллиард долларов суверенных кредитных гарантий в попытке успокоить обеспокоенность по поводу войны", — написал журналист Fox в Twitter со ссылкой на неназванный источник.

Об этом, по его данным, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал членам палаты представителей в ходе очередного брифинга, посвященного ситуации вокруг Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.