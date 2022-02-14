МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Татнефти" на уровне "BBB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства.

"Рейтинг отражает низкий уровень долга и наши ожидания относительно консервативной финансовой политики, высоких уровней добычи, в особенности жидких углеводородов, и высоких уровней запасов", — пишет Fitch.

Рентабельность и способность формирования денежных потоков "Татнефти" остаются высокими, несмотря на рост инвестиций и налоговые изменения. Однако негативное воздействие на рейтинг компании имеет финансовая поддержка компаниям, не связанным с основной деятельностью "Татнефти".

Положительное рейтинговое действие может быть применимо к "Татнефти" при укреплении корпоративного управления структурой, в частности сокращение непрофильных видов деятельности при сохранении консервативного финансового профиля.

Негативное рейтинговое действие может последовать, если чистый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будет превышать 1,5х на постоянной основе.

"Татнефть" — публичная вертикально интегрированная нефтяная компания, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Основной акционер "Татнефти" — татарстанский госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании.