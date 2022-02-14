МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Эсеры и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить дополнительные меры господдержки для семей с детьми, имеющих ипотечные жилищные кредиты. Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных ПФР для статистики

Согласно действующему законодательству, право на меры господдержки по ипотечным займам для семей с детьми предоставляется россиянам — матери или отцу, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Законопроектом предлагается сократить сроки действия указанного закона на год – до 1 декабря 2021 года.

"Вместо указанных мер государственной поддержки настоящим проектом федерального закона с 1 января 2022 года предлагается установить следующий комплекс мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам: так, право на меры государственной поддержки имеет гражданин РФ — мать или отец, у которых в период с 1 января 2022 года родились первый, второй или третий ребенок и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу)", — следует из пояснительной записки.

Меры господдержки в соответствии с проектом закона реализуются в отношении только одного ипотечного кредита путем полного или частичного погашения обязательств в размере его задолженности в следующем порядке: в размере 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка либо в размере полного погашения обязательств, в том числе процентов, начисленных за пользование кредитом, если размер оставшейся задолженности составляет менее 500 тысяч рублей, следует из документа.

"Максимальная сумма мер государственной поддержки составляет 1 миллион 800 тысяч рублей. Указанные средства направляются в первую очередь на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если задолженность гражданина по основному долгу составляет меньше указанных сумм государственной поддержки, оставшиеся средства государственной поддержки направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом)", — добавляется в проекте.

Отмечается, что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным займам в соответствии с проектом осуществляется, если гражданин до 1 января 2027 года заключил кредитный договор на приобретение жилого помещения, строительство объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение объекта индивидуального жилищного строительства, строительство которого не завершено, приобретение долей в праве общей собственности.

"Принятие законопроекта позволит оказать существенную поддержку семьям с детьми путем принятия долгосрочных (на протяжении пяти лет) и системных мер поддержки, стимулирующих семьи к рождению детей путем предоставления гарантий, касающихся осуществления выплат для обеспечения семей жильем", — отмечают авторы проекта.