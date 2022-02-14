МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Суд на Украине суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма, сообщается в понедельник на сайте офиса генпрокурора Украины.

"Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления", — говорится в сообщении.

При этом прокуратура не уточняет, о судах каких стран идёт речь.

На Украине, считающей Крым своей, но временно оккупированной территорией, заход судов под иностранным флагом в морские порты Крыма квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет страны и нарушающие нормы национального законодательства.

Это грозит уголовным преследованием для судовладельцев, операторов и капитанов судов. Максимальная санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.