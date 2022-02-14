МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Белый дом подтвердил, что США обсуждают возможность предоставления Украине кредитных гарантий в рамках пакета мер макроэкономической поддержки.

"Я могу подтвердить, что такую возможность мы рассматриваем как часть дополнительной макроэкономической поддержки", — сказала представитель администрации Карин Жан-Пьер на брифинге.

Она отказалась привести какие-либо подробности.

Ранее канал Fox сообщал, что штаты готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в $1 млрд.