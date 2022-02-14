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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220214/836067834.html
Белый дом рассказал о планах по экономической поддержке Украины
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белый дом подтвердил, что США обсуждают возможность предоставления Украине кредитных гарантий в рамках пакета мер макроэкономической поддержки. "Я могу подтвердить, что такую... ПРАЙМ, 14.02.2022
экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Белый дом подтвердил, что США обсуждают возможность предоставления Украине кредитных гарантий в рамках пакета мер макроэкономической поддержки.
"Я могу подтвердить, что такую возможность мы рассматриваем как часть дополнительной макроэкономической поддержки", — сказала представитель администрации Карин Жан-Пьер на брифинге.
Она отказалась привести какие-либо подробности.
Ранее канал Fox сообщал, что штаты готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в $1 млрд.