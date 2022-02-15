МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них начинается в РФ с 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россельхознадзор поддерживает маркировку собак и кошек

"Центр развития перспективных технологий – оператор Национальной системы маркировки "Честный знак" – запускает эксперимент по маркировке электронных средств доставки никотина и никотиносодержащих жидкостей с 15 февраля 2022 года", — сказано в релизе. Пилотный проект завершится 28 февраля 2023 года.

Как рассказал руководитель товарной группы ЦРПТ "Табак" Андрей Железнов именно бизнес выступил инициатором проекта. "В завершающей стадии находится пилот по маркировке табачных стиков, и, наконец, мы запускаем эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них", — добавил он.

"Правительство России зафиксировало ощутимый рост поступлений в государственный бюджет (от введения маркировки различных товаров — ред.) – в одной лишь табачной отрасли они составили 32 миллиарда рублей в 2020 году и 77 миллиардов рублей в первом полугодии 2021 года", — цитирует ЦРПТ гендиректора USM Ивана Стрешинского. Он отмечает, что в "2020 году доля контрафактной продукции в сегменте табачных изделий впервые за шесть лет показала снижение, сократившись с 15,6% до 10,5%".

По мнению руководителя департамента по правовым вопросам British American Tobacco Россия Олега Барвина маркировка в совокупности с другими мерами позволит сократить нелегальный рынок. В "Филип Моррис Интернешнл" приводят данные экспертов о дополнительных доходах российского бюджета в размере 15 миллиардов рублей, благодаря введению маркировки всей никтиносодержащей продукции.

"По экспертным оценкам введение полной прослеживаемости никотинсодержащих продуктов, прежде всего содержащих жидкости, может уже сегодня принести более 15 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет, а усиленный контроль за вводом в оборот позволит повысить качество и безопасность продукции на рынке", — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Оператор "Честного знака" — Центр развития перспективных технологий. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 февраля подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина.