МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Счетная палата РФ указала на недостаток освещения и заправок на платных дорогах, находящихся в управлении госкомпании "Автодор", отмечается в пресс-релизе ведомства. Счетная палата указала на нехватку развязок на трассе Москва-Казань

"По данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2021 года доля ДТП, произошедших в темное время суток, составила 30% от их общего количества. Счетная палата установила, что на 1 сентября 2021 года освещение было только на 64% платных участков автодорог", — отметили в СП.

На сегодняшний день нормы по устройству стационарного электрического освещения на автодорогах одинаковы как для платных, так и для бесплатных дорог. По мнению аудитора СП Валерия Богомолова, такой подход нужно менять, так как пользователи платят именно за комфорт и удобства, которые должны предоставлять платные дороги. Соответствующее предложение подготовлено в правительство, уточнил он.

В Счетной палате также уверены, что госкомпании необходимо уделить больше внимания инфраструктуре обслуживания на дорогах. "По итогам 2020 года в строй было введено меньше многофункциональных зон дорожного сервиса, чем планировалось — 62 вместо 73. В частности, на платных участках дорог госкомпании не хватает автозаправок", — сообщили в СП.

Помимо этого, в ведомстве считают, что "Автодор" не всегда качественно планировал дорожные работы. Пример тому – строительство пересечения ЦКАД с автодорогой Борисово-Садовые участки. "Указанное пересечение протяженностью 1,7 км упирается в лесополосу и не предусматривает съездов на ЦКАД. Это свидетельствует о неэффективном планировании госкомпанией дорожных работ", — констатировал аудитор.

Поступления от сбора за проезд по платным дорогам – основная статья доходов "Автодора". В проверенный период на них пришлось 97% всех заработанных госкомпанией средств. С учетом растущей востребованности платных дорог среднегодовой доход за пять лет с 1 километра вырос с 7,8 миллиона рублей в 2015 году до 14,4 миллиона рублей. Причем с 2020 года "Автодор" облегчил для автомобилистов оплату за проезд, запустив систему "Свободный поток". "Система обеспечила безбарьерный проезд по платным участкам дорог и уже показала положительную динамику в части собираемости платы за проезд по ЦКАД. Указанный показатель вырос с 54% в ноябре 2020 года до 93% в сентябре 2021 года", — заметил Богомолов.

В то же время анализ сбора платы за проезд по ЦКАД показал, что 924 миллионов рублей за использование трассы остались не оплачены. При этом госкомпания не может взыскать эти средства, так как не наделена полномочиями на обработку персональных данных задолжавших автомобилистов. "В связи с этим считаем необходимым наделить госкомпанию правом на обработку персональных данных", — добавил аудитор.