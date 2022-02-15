МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия с 15 февраля начинает эксперимент по маркировке медицинских изделий, в том числе слуховых аппаратов, компьютерных томографов и санитарно-гигиенических изделий, сообщал ранее Минпромторг. В правительстве уверены, что это поможет очистить рынок от контрафакта. В России вводят маркировку электронных сигарет и жидкостей для них

Эксперимент продлится год — до 28 февраля 2023 года. За это время в тестовом режиме будут промаркированы слуховые аппараты, коронарные стенты, обеззараживатели воздуха, компьютерные томографы, ортопедическая обувь и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, "маркировка поможет очистить рынок от нелегальных товаров и обеспечить потребителей качественной продукцией". В Минздраве добавляют, что этот вопрос актуален для отрасли: "За последние несколько лет в России возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства. В центре отметили, что уже начали формировать рабочую группу из участников оборота медицинских изделий. "Бизнес поддерживает проведение эксперимента и активно участвовал в его подготовке. Так, Саратовский электромеханический завод "РЭМО" стал инициатором включения в пилотный проект обеззараживателей воздуха, а американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии Boston Scientific заявил о готовности принять участие в эксперименте", — рассказали в ЦРПТ.

Маркировку начали вводить в России с 2019 года. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак шины, духи, отдельные товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов, антисептиков. К 2024 году для снижения доли нелегальной продукции в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.