МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США). Канада выделит Украине кредит

"В свете серьезности ситуации и по итогам переговоров с нашими украинскими партнерами, я одобрил выделение (Украине — ред.) летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.