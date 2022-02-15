2022-02-15T01:27:09+03:00
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2022
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Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине летальное оружие
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США). "В свете... ПРАЙМ, 15.02.2022
общество , впк, экономика, новости, канада, вооружение, поставки, украина
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Торонто
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).
"В свете серьезности ситуации и по итогам переговоров с нашими украинскими партнерами, я одобрил выделение (Украине — ред.) летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.