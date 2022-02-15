МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Около 15 российских компаний планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO) в текущем году, однако из-за сложившейся на рынках ситуации основной объем IPO можно ждать не ранее второго квартала, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. В Сбербанке дали прогноз по ценам на жилье

По данным международной аналитической компании Refinitiv, российские компании по итогам прошлого года в ходе IPO привлекли максимальный объем средств с 2011 года — 3,7 миллиарда долларов. Всего же за год вышли на биржу восемь компаний.

"Действительно, год был очень успешным, особенно его первые девять месяцев, когда отмечались пиковые значения на фондовых рынках. Это сгенерировало большой пайплайн (планируемые объемы — ред.) на 2022 год. По нашим данным, около 15 компаний планируют выйти на рынок в этом году, при этом в списке различные отрасли — фармацевтика, производство потребительских товаров, ритейл, интернет-технологии, финансы и индустриальный сектор", — говорит Попов.

Однако в условиях текущей макроэкономической ситуации российского рынка, когда наблюдаются достаточно серьезные тренды к снижению и фиксации прибыли инвесторов, основной объем IPO можно ждать не ранее второго квартала, добавил банкир.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.