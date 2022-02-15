МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов. Советник трех американских президентов предсказал раскол США

"Правительство США предлагает суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы поддержать программу ее экономических реформ и продолжение взаимодействия с Международным валютным фондом", — говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена.

Телеканал Fox ранее сообщал, что США готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в миллиард долларов. Белый дом позднее подтвердил, что США рассматривают такую возможность.