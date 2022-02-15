Глава Госдепа Блинкен: США предложили Украине суверенные гарантии на сумму до $1 миллиарда
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов.
"Правительство США предлагает суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы поддержать программу ее экономических реформ и продолжение взаимодействия с Международным валютным фондом", — говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена.
Телеканал Fox ранее сообщал, что США готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в миллиард долларов. Белый дом позднее подтвердил, что США рассматривают такую возможность.