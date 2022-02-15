МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В течение января оформление завещания у нотариуса в среднем по России подорожало на 18,1%, следует из данных Росстата по январской инфляции. Об этом сообщает РБК. Эксперт перечислила, кого лишат наследства, даже если есть завещание

Издание отмечает, что цены выросли в разных регионах очень неравномерно. Так, в Томской области и Якутии они поднялись примерно на 80%, но пи этом в 23 регионах, включая Москву и Подмосковье, Московскую область, цены остались прежними.

Наряду с услугой удостоверения завещания Росстат включает в мониторинг для расчета инфляции оформление доверенности в нотариальной конторе: ее стоимость в январе тоже выросла к декабрю, но не столь значительно — на 5,2%. В прошлом году на эти две услуги в среднем приходилось около 0,04% потребительских расходов.