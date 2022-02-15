МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Долги Центра имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", снизились за три года более чем в 10 раз и составляют сейчас 10 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников. Роскосмос предупредил о приближении к Земле большого астероида

"За последние три года при поддержке правительства удалось существенно продвинуться в вопросах финансового оздоровления Центра Хруничева: объем финансовых проблем предприятия снижен со 127 млрд руб. по состоянию на 2018 г. до 10 млрд руб. на текущий момент. Мы буквально вырвали это ключевое предприятие отрасли из лап банкротства", — сказал Овчинников в интервью газете "Ведомости".

Он добавил, что за счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов госкорпорация оптимизировала численность отрасли за 2019–2021 годы на 8,8%. Кроме того, с 2019 года "Роскосмос" реализовал непрофильных активов на сумму около 9 миллиардов и завершает оформление сделок еще на 6,4 миллиарда.

Овчинников рассказал, что в 2021 году Россия осуществила 10 коммерческих запусков с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. В 2022 году, по его словам, планируется такое же количество.

Как пояснили журналистам в пресс-службе госкорпорации, основными причинами сокращения персонала российской ракетно-космической отрасли за последние три года были выход сотрудников на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

В "Роскосмосе" отметили, что более 80% сокращения численности пришлись на накладной персонал и непромышленную группу, то есть на работников подразделений, не задействованных в производственной деятельности предприятия, или на обслуживающие и обеспечивающие службы.

"Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов", — пояснили в "Роскосмосе".

На сегодняшний день общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 тысяч человек, рассказали в пресс-службе.