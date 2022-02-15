МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 5,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Фондовые биржи АТР в основном снижаются на общем пессимизме

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста на 5,8%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии вырос на 1,3%. Аналитики прогнозировали рост на 1,4%.

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года показатель вырос на 0,7%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 1,4%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,2% в квартальном выражении, частных — вырос на 0,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,2%, а импорт не изменился с прошлого квартала.