МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Швейцарская Glencore в первом полугодии этого года планирует закрыть сделку по продаже свой доли в "Русснефти", сообщает швейцарская компания. Чистая прибыль Coca-Cola выросла в 2021 году на 26%

"Glencore в декабре 2021 года договорилась о продаже своей доли в "Русснефти". Закрытие сделки зависит от получений определенных разрешений регулирующих органов и ожидается в первом полугодии 2022 года", — говорится в отчете.

Glencore в 2021 году получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 4,974 миллиарда долларов против убытка в 1,903 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 доллара против убытка в 0,14 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась при этом на 43%, до 203,751 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA подскочил почти в 2 раза до 21,323 миллиарда долларов. Чистый долг за год сократился на 62% и составил 6,042 миллиарда долларов.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых — является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.