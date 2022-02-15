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2022-02-15T13:08:11+03:00

2022-02-15T13:08:11+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220215/836071681.html

Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое... ПРАЙМ, 15.02.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60