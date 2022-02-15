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2022-02-15T13:08:11+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220215/836071681.html
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое... ПРАЙМ, 15.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и первой оценкой.