МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и первой оценкой.