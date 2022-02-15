МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до 54,3 пункта с 51,7 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста индикатора до 55 пунктов.