2022-02-15T13:09:34+03:00

2022-02-15T13:09:34+03:00

2022-02-15T13:09:34+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220215/836071696.html

Доверие инвесторов к экономике Германии в феврале выросло хуже прогноза

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до 54,3 пункта с 51,7 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... ПРАЙМ, 15.02.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60