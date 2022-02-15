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2022-02-15T13:09:34+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220215/836071696.html
Доверие инвесторов к экономике Германии в феврале выросло хуже прогноза
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до 54,3 пункта с 51,7 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... ПРАЙМ, 15.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до 54,3 пункта с 51,7 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста индикатора до 55 пунктов.