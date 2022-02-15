МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Одна из ведущих в мире табачных компаний Japan Tobacco Inc. (JT) сообщила, что берет на себя обязательства приложить дополнительные усилия для снижения выбросов парникового газа на всех этапах производственно-сбытовой цепочки и достичь нетто-нулевого углеродного следа к 2050 году. Углеродно-нейтральной ее деятельность должна стать к 2030 году, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Japan Tobacco International выросла в 2021 году

Для этого группа намерена реализовать ряд инициатив, среди которых увеличение доли возобновляемой электроэнергии в структуре потребления. Инициативы в сфере устойчивого развития являются основой для долгосрочного роста бизнеса. Они обязательны к исполнению. "Как ведущая международная компания, мы уверены, что внимание к глобальным вызовам в сфере защиты окружающей среды, особенно тем, что касаются изменений климата, формируют основу управления нашим бизнесом", — отметил президент и CEO Группы JT Масамичи Терабатаке.

Он указал, что цель компании — сохранить доверие всех заинтересованных сторон и продолжить работу по сокращению влияния на окружающую среду, чтобы обеспечить ее устойчивость в долгосрочной перспективе.

Международная группа Japan Tobacco Inc. работает более чем в 130 странах. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Петр I", "Тройка" и другие.