МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Энергетику одним из приоритетных направлений взаимодействия России и ФРГ. РФ является надежным поставщиком энергоресурсов, сбоев в поставках нет, работа идет на рыночных принципах, добавил глава РФ на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Цены на газ в Европе опустились ниже $900 за тысячу кубометров

В ходе первой личной встречи с новым канцлером ФРГ Путин отметил положительную динамику товарооборота между государствами.

"Мы в последнее время плотно занимались диверсификацией наших отношений, они действительно развиваются по разным направлениям, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений", — сказал президент.

"Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия, не было за все десятилетия ни одного сбоя. Все делается на рыночных принципах, здесь нет никаких вопросов и сомнений", — добавил он.