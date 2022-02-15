МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в России в 2022 году не превысят 12%, роста до 15% годовых не будет, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки по ипотеке

"Думаю, что не будет (ставок по ипотеке) 15%. Ставка по ипотеке, это ставка ЦБ + 2,5, мы выходим таким образом на 12%", — сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос журналистов о прогнозах некоторых аналитиков по ипотечным ставкам в текущем году.

По его мнению, банки не будут стремиться к ухудшению условий по таким кредитам.

"В принципе я думаю, что рынок будет потихонечку поджиматься, потому что сейчас банки могут терять новых клиентов за счет высоких ставок, поэтому я думаю, что они, может, и подожмутся. Тем более мы сделали то, что обещали, по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки. В этой связи, я думаю получится выйти на ставки по ипотеке по формуле ставка ЦБ + 1,5-2 п.п.", — добавил замминистра.

В минувшую пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.