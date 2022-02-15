МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Бразилией достиг в прошлом году рекордных показателей, заявил президент Агентства по развитию экспорта Бразилии ApexBrasil Аугусту Пестана. Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Пестана рассказал о важности развития отношений двух стран, особенно в секторе экспортно-импортных поставок.

"Уверен, что мы должны смотреть в будущее, несмотря на те условия, в которых мы оказались с пандемией. Прошедший год был годом восстановления, и мы достигли в прошлом году рекордных показателей товарооборота. Мы на 280 миллионов долларов превзошли показатели предыдущих годов. Текущее развитие событий говорит о том, что мы превзойдем порог в 500 миллионов долларов (увеличения товарооборота — ред.)", — сказал он на форуме Советов предпринимателей России и Бразилии, организованном РСПП.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду, 16 февраля проведет в Москве переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Президенты обсудят укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

По данным МИД России, в 2018 году товарооборот между РФ и Бразилией составил 5,1 миллиарда долларов, а в январе-августе 2019 года — 2,86 миллиарда.