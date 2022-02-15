МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рекордная дивидендная доходность российских эмитентов и рост цен на сырьевые ресурсы поддержат российский рынок акций в 2022 году, сказал журналистам руководитель дирекции по работе с акциями УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. Мосбиржа допускает к торгам акции десятков зарубежных компаний

"Мы посчитали, сколько будет выплачено в пользу миноритарных акционеров в этом году по итогам 2021 финансового года. По нашим подсчетам будет выплачено 5,5 триллиона рублей дивидендов по всем российским компаниям, а к миноритарным акционерам попадет около 2 триллионов. Обычно по опыту большая часть дивидендных денег возвращается на локальный рынок, эти деньги будут реинвестированы и высока вероятность, что это будет серьезной поддержкой для российского рынка акций",- говорит Харин.

Эксперт ожидает продолжения роста цен на сырьевые ресурсы и в первую очередь цен на нефть на фоне текущего дефицита предложения на рынке "черного золота". Он также отмечает, что российские нефтегазовые компании примерно на 30% отстали от мировых аналогов.

Харин также обращает внимание и на геополитику, отмечая, что она никуда не делась. Однако он прогнозирует, что санкционные и геополитические риски будут постепенно сокращаться. "Мы с какой-то периодичностью это проходим, и я думаю, что пройдем и в этот раз",- поясняет он.

Эксперт в то же время подчеркивает, что российский рынок акций остается на привлекательных уровнях. Он прогнозирует, что продолжится приход физических лиц на фондовый рынок, а возможность удаленно открыть брокерский счет или счет доверительного управления является существенным плюсом для частного инвестора.

Харин заключает, что на текущий момент основной риск для российского рынка акций – снижение цен на сырьевые ресурсы. Для такого развития события нужна рецессия, а на горизонте как минимум один год, мы таких рисков не видим, если конечно же ФРС США не преподнесет неожиданностей, заключает он.