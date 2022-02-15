МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Около трети GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) всех сервисов электронной торговли (e-commerce) "Яндекса" в 2021 году пришлось на онлайн-продажи продуктов (e-grocery), товарооборот достиг 57,5 миллиарда рублей, в 2020 году оборот e-grocery составил 24 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Товарооборот (GMV) e-grocery "Яндекса" по итогам 2021 года достиг рекордных 57,5 миллиарда рублей. Этот показатель включает вертикаль потребительских товаров "Яндекс.Маркета", данные "Яндекс.Лавки" в России и ритейла "Яндекс.Еды". Это примерно треть GMV всех сервисов электронной торговли "Яндекса" за 2021 год…. По итогам 2020 года оборот e-grocery бизнеса "Яндекса" составил 24 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что совокупный GMV e-commerce по итогам года показал почти трехкратный рост и достиг 160 миллиардов рублей. В четвертом квартале GMV e-grocery "Яндекса" вырос на 119% — до 18,2 миллиарда рублей, заказы в "Лавке" выросли на 61% году к году, а GMV — на 90%.

Доля продуктовой вертикали в отчетном квартале в "Яндекс.Еде" достигла 26% от GMV сервиса, а в декабре 2021 года она выросла до 28%. Кварталом ранее на доставку продуктов из "Яндекс.Еды" приходилось 22% GMV сервиса.

Консолидированная выручка "Яндекса" в 2021 году по US GAAP выросла в годовом выражении на 54% и составила 356,2 миллиарда рублей.