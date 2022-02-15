МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Решения мировых центробанков по повышению ставок будут запаздывать по сравнению с темпами инфляции, сказал журналистам директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Скорее, больше видится сценарий, что они (мировые центральные банки – ред.) будут запаздывать за инфляцией, и мы увидим реальные отрицательные ставки. Повышение ставок может растянуться на длительное время, либо должно произойти что-то, когда будет принято волевое решение, что надо бороться с инфляцией", — полагает эксперт.

"Рынки понимают, что ФРС США так или иначе придется реагировать на высокую инфляцию, но проблема в том, что все ожидания показывают сильное запаздывание. Если мы возьмем исторические какие-то предыдущие примеры, то, наверное, сейчас ФРС должна поднять ставку на 3-3,5%, чтобы хоть как-то соответствовать историческим меркам. Понятно, что пока ФРС на это пойти не может – рынок к такому не готов", — также отметил он.

Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 7,3%. Таким образом, годовая инфляция вернулась к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальной с февраля 1982 года. На таком негативном фоне эксперты Goldman Sachs дали прогноз, что ФРС может повысить в 2022 году учетную ставку не пять раз, а семь.

Инфляция в еврозоне в настоящее время бьет рекорды в основном из-за роста цен на энергоносители. Годовой показатель за январь, по предварительной оценке Евростата, ускорился до 5,1% с 5% по итогам декабря. Это стало самым высоким годовым ростом цен за все время существования еврозоны.