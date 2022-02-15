МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Напряженная ситуация вокруг Украины приведет к росту цен на пшеницу на мировом рынке, Египет может столкнуться с перебоями в поставках, рассказал РИА Новости бывший министр арабской республики по снабжению Гуда Абдельхалек. Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина не вступит в ЕС

По словам экс-министра, совокупная доля России и Украины на мировом рынке пшеницы может достигать 40%.

"Напряженность такого масштаба в Восточной Европе, в таких важных странах для мирового рынка пшеницы, как Россия и Украина, может навредить способности двух стран экспортировать пшеницу, что, естественно, повлияет на мировое предложение и приведет к росту цен", — сказал Абдельхалик.

Бывший чиновник отметил, что ситуация в случае возникновения кризиса повлияет на Египет, являющийся одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире.

"Кризис для Египта заключается не только в том, что цены вырастут, но и из-за его большой зависимости от стран Восточной Европы в поставках пшеницы. Он может столкнуться с кризисом перебоев в поставках, а не только с высокими ценами", — отметил бывший глава министерства снабжения Египта.

Египет — один из ведущих импортеров пшеницы в мире. Страна занимает третье место по закупкам российского зерна с объемом импорта 3,75 миллиона тонн.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.