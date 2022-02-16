МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Вложения России в американские гособлигации выросли в декабре до 3,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина США. Республиканцы внесли в сенат США новый проект санкций против России

Как говорится в опубликованных данных за декабрь, долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 3,808 миллиарда.

По данным за ноябрь, вложения РФ в гособлигации США составляли 2,4 миллиарда долларов.