2022-02-16T01:29:02+03:00
2022-02-16T01:29:02+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220216/836077184.html
Минфин США сообщил о вложениях России в американские гособлигации
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Вложения России в американские гособлигации выросли в декабре до 3,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина США. Как говорится в опубликованных данных за декабрь,... ПРАЙМ, 16.02.2022
экономика, новости, минфин сша, гособлигации, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Вложения России в американские гособлигации выросли в декабре до 3,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина США.
Как говорится в опубликованных данных за декабрь, долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 3,808 миллиарда.
По данным за ноябрь, вложения РФ в гособлигации США составляли 2,4 миллиарда долларов.