МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россияне проявляют интерес к нестандартным упаковкам вина: магазины отмечают рост продаж двойных бутылок – "магнумов" и маленьких стеклянных бутылочек, а эксперты ожидают появления в магазинах недорогих отечественных вин в алюминиевых банках, рассказали РИА Новости составители рейтинга "Винный гид России".

Предновогодняя торговля

Эксперт оценил возможность роста цен на импортное вино

"На мировом рынке развитие спроса на новые форматы тары уже привело к настоящему буму вина, в особенности — игристого вина, коктейлей на винной основе в алюминиевых банках. Помимо лёгкости и удобства для потребителя, банка ещё и экологична, поскольку полностью перерабатывается, как вторсырьё. В России эта тенденция буквально "на пороге. Мы видим, что в 2021 году на рынок винодельческой продукции в такой таре зашли мировые бренды, появились и первые российские вина в банках", – рассказали эксперты.

"Яркие банки с вином и игристым вином будут привлекать, в первую очередь, молодёжную аудиторию. В России появятся десятки новых наименований винодельческой продукции в этом формате тары. Вино в банках станет существенно дешевле — до этого момента оно было представлено, в основном, в премиальных супермаркетах", — добавили составители "Винного гида".

Правда, производителям и поставщикам придется решать вопросы качества, ведь упаковка — это еще далеко не все, подчеркивают эксперты.

По их данным, представители розничной торговли в России в целом отмечают рост интереса покупателей к винам в нестандартных упаковках, причем как в больших – например, бутылках двойного объема — "магнумах", так и в маленьких. Причем, вино в больших объёмах представлено, как в премиальном ценовом сегменте – в качестве специального предложения для коллекционеров и ресторанов, так и в бюджетных магазинах — дискаунтерах.

Также, по их словам, в последние три года растёт и тренд на винную тару небольшого объёма. "Стеклянные бутылочки 0,25 и 0,375 литра стали востребованы не только в отелях и в дорожном формате — например, в поездах и самолётах, но и в розничной торговле. Это также связано с распространением тенденции разумного ограничения в потреблении вина", — рассказали эксперты.