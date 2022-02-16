МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россияне проявляют интерес к нестандартным упаковкам вина: магазины отмечают рост продаж двойных бутылок – "магнумов" и маленьких стеклянных бутылочек, а эксперты ожидают появления в магазинах недорогих отечественных вин в алюминиевых банках, рассказали РИА Новости составители рейтинга "Винный гид России". Эксперт оценил возможность роста цен на импортное вино

"На мировом рынке развитие спроса на новые форматы тары уже привело к настоящему буму вина, в особенности — игристого вина, коктейлей на винной основе в алюминиевых банках. Помимо лёгкости и удобства для потребителя, банка ещё и экологична, поскольку полностью перерабатывается, как вторсырьё. В России эта тенденция буквально "на пороге. Мы видим, что в 2021 году на рынок винодельческой продукции в такой таре зашли мировые бренды, появились и первые российские вина в банках", – рассказали эксперты.

"Яркие банки с вином и игристым вином будут привлекать, в первую очередь, молодёжную аудиторию. В России появятся десятки новых наименований винодельческой продукции в этом формате тары. Вино в банках станет существенно дешевле — до этого момента оно было представлено, в основном, в премиальных супермаркетах", — добавили составители "Винного гида".

Правда, производителям и поставщикам придется решать вопросы качества, ведь упаковка — это еще далеко не все, подчеркивают эксперты.

По их данным, представители розничной торговли в России в целом отмечают рост интереса покупателей к винам в нестандартных упаковках, причем как в больших – например, бутылках двойного объема — "магнумах", так и в маленьких. Причем, вино в больших объёмах представлено, как в премиальном ценовом сегменте – в качестве специального предложения для коллекционеров и ресторанов, так и в бюджетных магазинах — дискаунтерах.

Также, по их словам, в последние три года растёт и тренд на винную тару небольшого объёма. "Стеклянные бутылочки 0,25 и 0,375 литра стали востребованы не только в отелях и в дорожном формате — например, в поездах и самолётах, но и в розничной торговле. Это также связано с распространением тенденции разумного ограничения в потреблении вина", — рассказали эксперты.