МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российские компании получат возможность стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, которые называют "русскими офшорами", следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает РБК. Минфин рассказал, кому интересен льготный налоговый режим на Курилах

Издание отмечает, что принятие этих поправок, которые Госдума рассмотрит 16 февраля, может снять претензию Евросоюза о несправедливой налоговой конкуренции в России.

Сегодня перейти под юрисдикцию в САР могут только зарубежные компании — для этого они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус "международных холдинговых компаний". Как следует из поправок, в случае их принятия аналогичный статус при соблюдении определенных условий смогут получить и российские организации.