МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в январе 2022 года вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. TNY: Россия и Китай выставили пакт против Америки и Запада

Эксперты прогнозировали рост показателя в 1% против 1,5% в декабре 2021 года.

CPI в городах в январе в годовом выражении вырос на 1,1%, а в сельской местности – на 0,4%. Цены на продовольственные товары в январе упали на 3,8%, непродовольственные подорожали на 2%, потребительские — на 0,4%, услуги — на 1,7%.

При этом по сравнению с декабрем 2021 года цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, на непродовольственные – на 0,2%. Потребительские товары подорожали на 0,5%, услуги — на 0,3%.

Цены на свежие фрукты в январе в годовом выражении выросли на 9,9%, на свежие овощи и зелень упали на 4,1%, молочная продукция подорожала на 0,8%, яйца — на 1,9%, продукция водного промысла – на 8,8%, при этом цены на мясо упали на 25,6%, свинина подешевела на 41,6%. Алкоголь подорожал на 1,5%.

Если же сравнивать с показателями декабря прошлого года, то за месяц цены на молочную продукцию упали на 0,3%, яйца подешевели на 1,1%, овощи и зелень подорожали на 3,1%, на фрукты — на 7,2%, цены на мясо упали на 0,8%, свинина подешевела на 2,5%, алкоголь — на 0,6%.

Услуги здравоохранения в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,6%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,9%, на транспорт и связь – на 5,2%, на жилье — на 1,4%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в январе в годовом выражении вырос на 9,1% при прогнозе в 9,5% и против 10,3% месяцем ранее.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%.